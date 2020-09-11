Стокгольм, 11 сентября, 2020, 17:00 — ИА Регнум. 10 сентября в одном из районов Стокгольма сторонник датской праворадикальной партии «Жёсткий курс» публично сжег Коран. 28 августа подобное произошло в Мальмё, после чего город охватили беспорядки и массовое насилие. Однако датские радикалы на это решили не останавливаться, так как они уже ведут подготовку к новым акциям. Об этом 10 сентября сообщила газета Fria Tider.

Afshad Коран

Полиция Стокгольма отклонила прошение Расмуса Палудана о разрешении проведения демонстрации в Стокгольме. Датский политик, чьи действия напрямую подтолкнули к бунтам в Мальмё две недели назад, планировал сжигать Кораны сразу в девяти районах Стокгольма.

Столичные полицейские все заявки Палудана отклонили, сославшись на уровень конфликтогенности в заявленных политиком местах проведения акций. В полиции также отметили, что намерения Палудана широко известны публике, поэтому на место сожжения Корана могут прийти недовольные, что в конечном итоге закончится беспорядками.

Однако несмотря на официальный отказ, на странице «Жесткого курса» в Facebook уже появился пост, в котором сказано, что партия руками своих сторонников все равно намерена осуществить задуманое.