Стокгольм, 11 сентября, 2020, 20:51 — ИА Регнум. По данным региональных разведывательных подразделений полиции Швеции, определение структуры организованных преступных группировок (ОПГ) яляется практически неразрешимой задачей. По словам Магнуса Мовица, курирующего операции полицейских по проведению разведывательных мероприятий в Швеции, в Стокгольмском регионе основное внимание уделяется совершаемому преступлению, а не структуре его совершивших ОПГ. Об этом 11 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Цитата из к/ф «Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972. США — Италия Лидер преступной группировки

Напомним, что ранее в беседе с журналистами заместитель начальника национальной полиции Швеции Матс Лёфвинг заявил, что на территории страны существует 40 ОПГ, во основе которых заложено понятие «криминальной семьи» или, другими словами, кланов.

По информации полиции, говорить о каких-либо конкретных цифрах или иерархической структуре не приходится. Все дело в том, что первичное, низовое звено составляют молодые люди, которые в силу своего возраста или иных причин то входят, то выходят из различных ОПГ.

Таким образом, полицейским зачастую трудно понять, имеет ли под собой криминогенная обстановка в том или ином регионе Швеции жесткую иерархическую структуру кланов, или совершаемые преступления происходят без руководства сверху, то есть по инициативе отдельных граждан.