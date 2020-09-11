Москва, 11 сентября, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Противникам инициативы о введении в России двойных ценников, на которых будет указана не только цена за упаковку, но и, например, за килограмм, будет сложно обосновать свою точку зрения и при этом не выдать своего желания обогатиться за счет интересов потребителя. Об этом 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

«Технически здесь никакой проблемы нет. Забить еще одну графу в компьютерную программу, которая выбивает ценники в магазине? Однако, конечно, такое нововведение будет очень неприятно для крупных производителей, которые любят манипулировать потребительским поведением, обыгрывая упаковку, обыгрывая всякие «заманухи», — сказал экономист. — Им будет невыгодно внедрение таких мер. Какие они могут привести контраргументы, чтобы при этом не выдать своего желания обогатиться за счет интересов потребителя, мне непонятно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что введение в РФ двойных ценников — это прогрессивная мера.