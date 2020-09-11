В Ярославской области дети с синяками и шрамами изъяты из многодетной семьи
Ярославль, 11 сентября, 2020, 15:14 — ИА Регнум. В Ярославской области дети из многодетной семьи подвергались жестокому обращению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. Сейчас детский омбудсмен Михаил Крупин проводит проверку по этому факту.
Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО
Изъятые дети
«По полученной информации, с марта по сентябрь текущего года все три ребенка регулярно подвергались физическому насилию. В настоящее время дети находятся под защитой государства, проводится медицинская экспертиза синяков, шрамов и рубцов, обнаруженных на телах несовершеннолетних», — сообщили в аппарате уполномоченного.
Михаил Крупин направил заключение о жестоком обращении с детьми в правоохранительные органы и органы исполнительной власти области. Вопрос находится на контроле уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.