Ярославль, 11 сентября, 2020, 15:14 — ИА Регнум. В Ярославской области дети из многодетной семьи подвергались жестокому обращению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. Сейчас детский омбудсмен Михаил Крупин проводит проверку по этому факту.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО Изъятые дети

«По полученной информации, с марта по сентябрь текущего года все три ребенка регулярно подвергались физическому насилию. В настоящее время дети находятся под защитой государства, проводится медицинская экспертиза синяков, шрамов и рубцов, обнаруженных на телах несовершеннолетних», — сообщили в аппарате уполномоченного.

Михаил Крупин направил заключение о жестоком обращении с детьми в правоохранительные органы и органы исполнительной власти области. Вопрос находится на контроле уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.