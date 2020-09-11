Брянск, 11 сентября, 2020, 14:55 — ИА Регнум. Более шести тонн мяса неизвестного происхождения обнаружили в тайнике грузовика сотрудники Брянской таможни. Контрабандный товар ввозили с территории Белоруссии, сообщили 11 сентября в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Говядина

Грузовой автомобиль остановили для проверки в пункте пропуска «Красный Камень». По документам водитель перевозил ламинированное ДСП. Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс выявил, что в кузове было спрятано мясо. Всего в грузовике находилось свыше шести тонн продукта неизвестного происхождения.

«Мясо крупного рогатого скота относится к стратегически важным ресурсам, ввоз которых на территорию России возможен только при предъявлении соответствующих разрешительных документов», — пояснил и. о. начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Павел Голяховский.

Решается вопрос о привлечении нарушителя к уголовной ответственности. Контрабандный товар передан в Россельхознадзор для уничтожения.