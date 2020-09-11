Против Порошенко возбудили 15 новых уголовных дел — адвокат
Киев, 11 сентября, 2020, 14:46 — ИА Регнум. В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко были возбуждены 15 новых уголовных дел. Об этом заявил адвокат политика Игорь Головань, сообщило 11 сентября информационное агентство «Укринформ».
Головань отметил, что Порошенко подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, свержении конституционного строя, захвате власти, государственной измене, присвоении собственности и финансировании терроризма.
Адвокат уверен, что новые дела столь же «пустые», как и старые.
Головань отметил, что в фабулах уголовных дел много говорится о банковской системе, что может говорить о причастности к их открытию бывших владельцев «Приватбанка», например бизнесмена Игоря Коломойского.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Печерский суд Киева обязал правоохранительные органы проверить информацию, опубликованную бывшим депутатом Верховной рады Украины Давидом Жванией. Бывший соратник Порошенко обвинил экс-президента в подготовке госпереворота.