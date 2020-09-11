Киев, 11 сентября, 2020, 14:46 — ИА Регнум. В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко были возбуждены 15 новых уголовных дел. Об этом заявил адвокат политика Игорь Головань, сообщило 11 сентября информационное агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

"4 сентября появилось 15 новых уголовных производств. Теперь дела возбудила Служба безопасности [Украины]», — рассказал он.

Головань отметил, что Порошенко подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, свержении конституционного строя, захвате власти, государственной измене, присвоении собственности и финансировании терроризма.

Адвокат уверен, что новые дела столь же «пустые», как и старые.

«Фейковые производства зашли в тупик, теперь фабрикуются новые производства, которые дублируют собой то, что ранее было зарегистрировано в ГБР (Государственном бюро расследований — ИА REGNUM)», — добавил он.

Головань отметил, что в фабулах уголовных дел много говорится о банковской системе, что может говорить о причастности к их открытию бывших владельцев «Приватбанка», например бизнесмена Игоря Коломойского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Печерский суд Киева обязал правоохранительные органы проверить информацию, опубликованную бывшим депутатом Верховной рады Украины Давидом Жванией. Бывший соратник Порошенко обвинил экс-президента в подготовке госпереворота.