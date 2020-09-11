Москва, 11 сентября, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Маловероятно, что такая схема бесплатного проезда в общественном транспорте возможна, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко

Дарья Антонова ИА REGNUM Автобус

«Общественный транспорт устроен в России по-разному, и приведение его в единообразие потребует больших денежных затрат, различных организационных мер, возможно, изменения нормативно-правовой базы.

Не очень ясен и механизм взимания платы за проезд по дорогам страны. Они все будут платными? Должен ли будет платить за проезд общественный транспорт? Будет ли в таком случае повышено их качество, станут ли они полностью безаварийными и так далее?

Это лишь малая часть вопросов, на которые предстоит ответить, прежде чем вводить новые принципы работы.

Размер платы за проезд по дорогам должен быть на приемлемом уровне для всех, чтобы не вызвать социальной напряжённости в стране. Нужно предусмотреть варианты проезда и для экстренных служб, неверно взимать деньги за проезд со скорой помощи или пожарных машин.

На сегодняшний день данная идея находится в начале пути и требует долгого всестороннего обсуждения всеми в стране.

Это необходимо для того, чтобы можно было выработать решение, которое удовлетворит большинство граждан и позволит нормально развиваться автомобильному транспорту в стране», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс России допускает введение через 15 лет до 2025 года бесплатного проезда в общественном транспорте.

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