Калуга, 11 сентября, 2020, 15:38 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 человек за последние сутки, сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Фото: pixabay.com

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Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 396 положительных тестов, 1 тыс. 143 человека находятся на лечении, 7 тыс. 782 человека выздоровели, 71 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (269), в Обнинске (126), в Людиновском районе (119), в Боровском районе (107), в Жуковском районе (69) и в Дзержинском районе (65).