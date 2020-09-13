Токио, 14 сентября, 2020, 02:05 — ИА Регнум. Будущий премьер-министр Японии Ёсихиде Суга все годы правления Синдзо Абэ был его правой рукой в должности генерального секретаря кабинета министров. Чтобы быть переизбранным в 2021 году на полный премьерский срок, премьеру понадобятся реальные достижения. Что в этой перспективе можно ждать от нового премьер-министра в отношении российских Курильских островов, обсуждает политический ИА REGNUM обозреватель Анатолий Кошкин.

Kantei.go Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга

Суга намерен продолжить курс предшественника на подписание мирного договора с Россией, и есть основания полагать, что условием заключения договора станет передача Японии всех принадлежащих России южно-курильских островов. От нового премьера будут ждать решительности в данном вопросе — без вариантов «ничьей», хрущевской «передачи Шикотана и Хабомаи» или сдачи Курил в рассрочку.

Оптимальное, что мог бы сделать Суга, это поставить точку в бесперспективных заглядываниях на российские территории. В этом ему помогло бы внимательное рассмотрение всех аспектов вопроса, которое дало бы ему исчерпывающее понимание истории принадлежности Курильских островов. О том, какова эта история и какие ее повороты пытается обходить японская сторона, читайте в статье Анатолия Кошкина «Суга-сан, надо уходить от конфронтации по Курилам».