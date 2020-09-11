Вашингтон, 11 сентября, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Американская компания GMC (принадлежит General Motors) анонсировала новую опцию Crab Mode («Режим краба») для электрокара Hummer. Тизер внедорожника Hummer с новой опцией размещён на официальной странице марки в Twitter.

GMC Тизер внедорожника Hummer

Под тизером размещена надпись: «Настоящие революционеры формируют собственное направление».

Для чего создаётся «Режим краба» для Hummer EV пока неизвестно. В июле в одном из видео американской компании упоминался этот режим. По предварительным данным, при режиме Crab Mode колёса авто будут поворачиваться на 90 градусов. Таким образом, электрокар подобно крабу получит возможность передвигаться боком. Эта функция будет весьма полезной при парковке.

Предполагается также, что трехсекционное тело краба на тизере может намекать на три электромотора, которые будут доступны в топовых вариантах Hummer. Подробности станут известны совсем скоро — уже в этом году. В продаже Hummer EV появится в 2021 году.

Напомним, в начале августа 2020 года компания General Motors зарегистрировала в России товарный знак GMC Hummer.

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