Берлин, 11 сентября, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Поручение предоставить информацию о состоянии здоровья Алексея Навального и оказать помощь по запросу России, при условии согласия блогера, дало управление юстиции Берлина прокуратуре города. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба берлинской прокуратуры на своей странице в соцсети Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

«Прокуратура Берлина уполномочена оказать правовую помощь по российскому запросу и достать информацию о состоянии здоровья Навального при условии его согласия», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве указали, что в данный момент невозможно предоставить дополнительную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что российские правоохранительные органы могут направить Германии дополнительные запросы по ситуации с блогером Навальным.