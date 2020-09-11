Обнинск, Калужская область, 11 сентября, 2020, 15:40 — ИА Регнум. В Калужской области в клинической больнице № 8 ФМБА России города Обнинска открылся сосудистый центр, оснащенный ангиографическим комплексом для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом 11 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в медицинском учреждении.

Фото КБ № 8 ФМБА России В клинической больнице Обнинска открылся современный сосудистый центр

Новый сосудистый центр города готов принять первых пациентов для проведения плановой диагностики по кардиологическому профилю. Кроме диагностики в центре возможно оказание экстренной медицинской помощи в круглосуточном режиме. Заведующим центром назначен кандидат медицинских наук, ангиохирург Дмитрий Коротков.

«Запуск ангиографического комплекса сделал высокие медицинские технологии в сфере кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии доступнее для наших пациентов», — сказал врио главного врача клинической больницы №8 ФМБА России Михаил Сергеев.

В настоящее время в обнинской КБ № 8 ФМБА России восстанавливают отделение гемодиализа. В ближайшие месяцы будет проведен ремонт, дооснащена система водоподготовки и установлено современное оборудование. Вместо прежних восьми аппаратов будет работать 12. Таким образом, отделение гемодиализа будет не только восстановлено, но и увеличится его мощность. Ранее в медицинском учреждении был запущено в работу новейшее оборудование — 64-срезовый компьютерный томограф и МРТ мощностью 1,5 Тл. Сегодня кабинеты КТ и МРТ работают в круглосуточном режиме, что позволяет провести своевременную диагностику и определить наиболее точную тактику лечения при тяжелых травмах и острых нарушениях мозгового кровообращения.