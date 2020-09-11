Ново-Огарево, Московская область, 11 сентября, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Строительство высокотехнологичных объектов создаёт новые риски чрезвычайных ситуаций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Kremlin.ru В ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции)

«Современный этап развития России отличается многими составляющими, но совершенно очевидно, что он характеризуется и осуществлением крупных национальных проектов развития, связанных с созданием множества высокотехнологичных новых объектов с интенсивной эксплуатацией имеющегося производственного комплекса», — заявил Путин.

Это касается энергетики, транспорта, ЖКХ и многих других отраслей.

«Вне всякого сомнения, это создаёт и дополнительные риски. Риски техногенных аварий, чрезвычайных ситуаций. Наша задача заключается в том, задача государства, чтобы защитить население, граждан нашей страны, территории Российской Федерации от подобных проявлений. И мы с вами прекрасно понимаем, отдаём себе отчёт, что именно невыполнение требований технической промышленной безопасности ведёт к техногенным проявлениям негативного характера, к авариям или чрезвычайным ситуациям», — указал он.