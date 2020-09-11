Кострома, 11 сентября, 2020, 14:06 — ИА Регнум. В работе летних лагерей в Красносельском районе Костромской области выявили многочисленные нарушения. Об этом 11 сентября сообщает прокуратура региона.

Кадр из художественного фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», 1964 г

В ряде организаций к работе допускались сотрудники без медкнижек и справок об отсутствии судимостей. Некоторые оздоровительные организации не были обеспечены антисептиками и рециркуляторами для обеззараживания воздуха в достаточной степени.

«При организации питания детей пресечены факты использования молочных продуктов на основе растительных жиров, нарушения условий хранения продуктов питания, ненадлежащего осуществления контроля бракеражной комиссией, неправильного отбора и хранения суточных проб», — говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверок все нарушения закона были устранены.