Симферополь, 11 сентября, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Возбудить уголовные дела в отношении организаторов водной блокады Крыма призвал глава Республики Крым Сергей Аксёнов, об этом он написал на странице в социальной сети 11 сентября.

Вода из крана

«Полностью разделяю оценку, которую МИД России дал водной блокаде Крыма со стороны Украины: это попытка Киева наказать крымчан за свободный выбор и нарушение украинской властью международных правозащитных документов, участником которых является эта страна», — написал Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что Киев совершил преступление, перекрыв Северо-Крымский канал, по которому 80% населения полуострова получали воду.

«Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека. Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет», — считает Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с водоснабжением Крыма серьёзно осложнилась в августе 2020 года из-за сильной засухи. Для жителей Симферополя и ряда других муниципалитетов введено водоснабжение по графику.