Тульская область, 24 апреля, 2009, 19:01 — ИА Регнум. Шахта "Подмосковная" (ОАО "Мосбасуголь"), расположенная близ посёлка Грицовский Венёвского района Тульской области, в ближайшее время может прекратить своё существование. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Новости один из ветеранов шахты, в ближайшие 2-3 месяца доработают последнюю лаву доработают, а подготовкой новой никто не занимается.

Пока на "Подмосковной" работают около 260 человек. Официального решения о судьбе шахты нет, но все они получили уведомления о возможном сокращении. Руководство предприятия направило обращение и к губернатору, и в Москву, но ответа пока нет.

На встрече в ходе однодневной поездки в Тулу 11 марта президента Дмитрия Медведева с вновь избранными депутатами представительных органов городских и сельских поселений области глава посёлка Грицовский и бывший шахтёр Сергей Комиссаров сообщил, что до 90-го года в посёлке проживало до 9 тысяч людей. Посёлок был градообразующим - шахта "Подмосковная", "Бельковская", разрез "Грызловский". Сказал Комиссаров Медведеву и о закрытии шахт. Если в посёлке 2800 человек, граждан трудоспособного населения, то работает на территории муниципального образования всего 1300. "Это большая для нас проблема", - подчеркнул глава шахтёрского посёлка на встрече с президентом России.

Следует отметить, что в октябре 2008 года на встрече с членами фракции КПРФ в Государственной думе председатель правительства РФ Владимир Путин заявил в этой связи: "Все сегодня "садятся" уже только на газ! А это, даже с точки зрения обеспечения безопасности, страшно. Не может вся экономика, вся "социалка" и вся жилищная сфера сидеть на одной трубе! Ну не дай бог, что случится. Понимаете? Значит, у нас должен быть и топочный мазут, и уголь задействован, и атомная энергетика, и гидроэнергетика. Мы не можем всю страну на газ посадить".

По итогам встречи позицию главы кабинета поддержал депутат Василий Стародубцев . Ещё в бытность тульским губернатором он призывал сохранить шахты и разрезы, заявляя, что подмосковный уголь еще будет востребован. По его словам, дело не только с социальном аспекте вопроса, связанном с занятостью десятков тысяч рублей, которые работали в угольной отрасли, а в результате закрытия шахт и разрезов начали вымирать целые поселки. Как считает депутат, дело и в экономической целесообразности, ведь тарифы на газ растут по 25% в год, а новые технологии позволяют весьма эффективно, с высоким уровнем КПД использовать уголь Мосбасса.

Действующий глава региона Вячеслав Дудка в своём послании о положении дел в области в декабре 2008 года также говорил об угольной отрасли в весьма оптимистичных тонах. Одной из основных задач в топливно-энергетическом комплексе региона он, в частности, назвал возрождение угольной отрасли. Далее Дудка говорил о том, что этот процесс идёт "планомерно". В перспективе, к 2012 году, предполагалось увеличить добычу угля на территории Тульской области до 2 млн. тонн в год, а с расконсервацией шести шахт к 2015 году - до 10 млн. тонн. Причём двумя месяцами ранее, то есть в сентябре 2008 года тульский губернатор в интервью "Российской газете" говорил о 15 млн. тонн угледобычи к 2015 году.

Администрацией Тульской области в 2008 году прорабатывался вопрос создания предприятия, объединяющего добычу угля и производство электрической и тепловой энергии, что позволит комплексно решать проблему эффективного использования местных полезных ископаемых.

Пока же, согласно данным Туластата, в I квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в области, в том числе угля, упала на 18,3%. После закрытия шахты "Подмосковная" единственным угледобывающим предприятием региона останется угольный разрез в Кимовском районе.