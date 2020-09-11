Иркутск, 11 сентября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Иркутские эксперты публикуют реальные результаты экзитполов на выборах губернатора Приангарья: Кобзев — 67%, Щапов — 23%, у остальных 2−3%. Как сообщает сегодня, 11 сентября, телеграм-канал nekolchak, почти 70% поддержки врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в первый день голосования — закономерный результат двухнедельного усиления активности кандидата и слива кампании со стороны Щапова, который получает ожидаемо до 25%.

Irkobl.ru Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на участке для голосования 11 сентября

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

"Склонны предположить, что развёрнутая кампания с чернухой против Кобзева также добавила несколько процентов главе региона. Столь жесткая реакция со стороны оппонентов всегда усиливает позиции объекта атаки. В общем, даже коммунисты внесли свою лепту в результат Кобзева», — поясняют авторы канала.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 сентября, началось досрочное голосование по выборам губернатора Иркутской области. На кресло главы региона претендуют Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ).

Всего на территории региона работают 1927 участковых комиссий. В них могут проголосовать 1 861 205 избирателей региона.