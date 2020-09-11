Москва, 11 сентября, 2020, 13:23 — ИА Регнум. США вновь обвиняют Россию, Китай и Иран во вмешательстве в свои внутренние дела. Об этом 11 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Китая Ваном И.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сейчас, накануне голосования, которое в начале ноября в Соединённых Штатах состоится, и которое по почте уже давно началось и будет длиться пару месяцев, получается — уже комментаторы задают вопрос политикам, кто больше вмешивается, Россия, Китай или Иран?» — заявил Лавров.

«В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает КНР. Нам, естественно, обидно быть на втором месте, потому что мы привыкли всегда быть первыми», — указал он.

Лавров отметил, что многократно предлагал американским коллегам в самых разных вариантах разобраться с этими абсолютно голословными обвинениями.

«Предлагали возобновить механизм консультаций по кибербезопасности, потому что часто обвиняли в том, что хакеры из России взламывают сети Демократической партии, Республиканской партии, сайты взламывают и каким-то образом влияют на умонастроения избирателей. Предлагали сделать официальное политическое заявление двухстороннее», — отметил дипломат.

«Это уже несколько лет продолжается. Американцы последовательно отлынивают от работы по любому из этих направлений», — указал Лавров.