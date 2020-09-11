Калуга, 11 сентября, 2020, 13:00 — ИА Регнум. В Калужской области продолжается активная вакцинация от сезонного гриппа. В регион поступило более 170 тыс. доз отечественной трёхвалентной вакцины, в том числе свыше 31 тыс. доз детской вакцины «Совигрипп». Об этом 11 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация от сезонного гриппа.

По данным ведомства, в ходе прививочной кампании медики планируют вакцинировать от гриппа не менее 60% жителей области и привиться самим, чтобы в условиях пандемии не уходить на больничный.

После прививки антитела к вирусу гриппа вырабатываются в течении двух недель, и действуют год, подчеркнули в областном Минздраве.