Киев, 11 сентября, 2020, 12:50 — ИА Регнум. Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Свой анализ сложившейся ситуации эксперт обнародовал сегодня, 11 сентября.

Гончаров отмечает, что «лавина тухлого долга» Украины нарастать долго не сможет.

«Во-первых, слишком дорого в коронакризис нам обходятся займы на рынке гособлигаций… Минфин в январе-августе текущего 2020 г. привлек 127,2 млрд грн., 2,5 млрд долл. США и 630 млн евро за счет размещения ОВГЗ, причем средневзвешенная доходность этих ценных бумаг в гривне составила 10,0% годовых, в долларах — 3,3% годовых, в евро — 2,2% годовых. А в Евросоюзе и США ключевые ставки их центробанков на уровне 0% годовых! Ох, как помогают они бедной Украине», — саркастически отметил специалист.

Также Гончаров отмечает, что для Украины уже настал момент, когда нынешний министр финансов Сергей Марченко «с ужасом» сообщил о предстоящем выкупе ВВП-варрантов, выпущенных экс-министром Натальей Яресько в ходе реструктуризации внешнего долга Украины в 2015 г. Эксперт цитирует заявление министра:

«Потенциальные выплаты по государственным деривативам до 2040 года при умеренном росте ВВП могут составить более 22 млрд долл. США! В связи с этим было принято правительственное решение… под грифом «секретно», которым были определены условия осуществления сделки».

Экономист задает риторический вопрос о том, что где же теперь эти «яценюки и яреськи», которые скрывали от страны правду, а ведь платить по обязательствам придется обычным налогоплательщикам.

«Скоро рухнет финансовая пирамида на нашем долговом рынке, а затем бахнет мощная волна инфляции. Это и будет завершением глобального надувательства в Украине, когда несколько топ-чиновников стремительно стали долларовыми мультимиллионерами, а 90% населения остались совершенно без сбережений», — делает прогноз Александр Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, государственный и гарантированный государством долг Украины за июль в долларовом эквиваленте вырос на 0,4% и превысил отметку в 85 млрд долл.

Накануне министр финансов Сергей Марченко уточнил, что на 2021 год правительство прогнозирует рост ВВП на уровне 4,6%. При таком росте, в 2023 г. страна должна выплатить $600 млн по ВВП-варрантам «Яценюка-Яресько».