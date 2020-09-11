Ярославль, 11 сентября, 2020, 12:12 — ИА Регнум. В Ярославской области второй день растёт число выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Коронавирус

На протяжении двух месяцев количество выявленных случаев в сутки составляло около 40. 10 сентября штаб сообщил о 45 новых случаев, а 11 сентября — о 49.

Не исключено, что рост связан с началом учебного года. Уже в нескольких школах региона отдельные классы переведены на дистанционную учёбу из-за выявленных случаев коронавируса.