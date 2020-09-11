Ярославль, 11 сентября, 2020, 11:54 — ИА Регнум. У ярославского волейбольного клуба «Ярославич» появится новый спонсор — «Газпромбанк». Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. По словам губернатора, банк согласился поддержать команду в сезоне 2020−2021 годов.

Yarregion.ru «Ярославич»

Ранее клуб постоянно испытывал финансовые затруднения. В 2019 году налоговая инспекция даже подавала иск о банкротстве «Ярославича». Сейчас, как полагает губернатор, эти проблемы остались в прошлом.⠀

«Появление нового финансового партнера дает игрокам уверенность в завтрашнем дне, они могут работать с полной самоотдачей, зная, что контракты будут выполнены. У руководства «Ярославича» теперь появилась возможность доукомплектовать команду, привлечь перспективных, высококлассных волейболистов, заняться развитием инфраструктуры», — сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

«Ярославич» выступает в Высшей лиге А, втором по силе дивизионе чемпионата России. Губернатор не скрывает, что решение проблем клуба связано с грядущими крупными международными турнирами — волейбольной Лигой Наций и Чемпионатом мира по волейболу. Принять их, в том числе позволили заслуги клуба.