Иркутск, 11 сентября, 2020, 11:52 — ИА Регнум. В Иркутской области, где ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, принято решение продлить ограничительные карантинные мероприятия до 28 сентября включительно. Об этом сообщает сегодня, 11 сентября, официальный сайт региона.

Александр Куликов ИА REGNUM Пожилая женщина в маске и перчатках

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Соблюдать режим самоизоляции рекомендовано гражданам старше 65 лет. Те из них, кто продолжает трудовую деятельность, по-прежнему могут оформить больничный лист. Масочный режим рекомендовано продолжать соблюдать всем жителям региона.

Лица, прибывающие в регион для работы вахтовым методом или для сезонных работ, должны выполнить требования по изоляции в обсерваторах работодателя, пройти осмотр врача и лабораторное тестирование методом ПЦР и методом ИФА на новую коронавирусную инфекцию (на наличие антител IgM и IgG).

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой: на 11 сентября общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 691 человек, причём 76 добавились только за последние сутки.