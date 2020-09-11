Салехард, 11 сентября, 2020, 11:50 — ИА Регнум. На Ямале завершилось досрочное голосование в труднодоступных местностях автономного округа. Об этом на брифинге 11 сентября заил председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт.

Пресс-служба Избиркома ЯНАО Досрочное голосование в ямальской тундре

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Досрочно проголосовали 15 тысяч избирателей, что составляет 95% от количества избирателей, запланированного охватить голосованием в труднодоступных районах Ямала.

Кроме того, в избирательные комиссии на 11 сентября поступило 19 тысяч 500 заявлений о голосовании на дому, которое тоже будет проходить три дня — с 11 по 13 сентября.

За ходом голосования вызвались следить 1735 наблюдателей. На 155 участках из 215 ведётся видеонаблюдение в режиме онлайн.

Напомним, на Ямале проходят выборы в региональный парламент.