Санкт-Петербург, 11 сентября, 2020, 11:40 — ИА Регнум. «Группа ЛСР» совершила крупнейшую земельную сделку за последние годы в Санкт-Петербурге и приобрела за 2,98 млрд рублей северный намыв Васильевского острова. На 143 гектара земли к 2034 году планируется возвести жилой комплекс, три общеобразовательные школы, четыре отдельных и два встроенных детских сада. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе компании.

ЛСР «ЛСР» купила за 3 млрд рублей северный намыв Васильевского острова.

По предварительной оценке, площадь квартир составит около 700 тысяч кв. м. Площадь общественно-деловых объектов и встроенных помещений — порядка 260 тысяч кв. м. Помимо этого в рамках проекта предусмотрено размещение трех общеобразовательных школ на 3300 мест, четыре отдельных и два встроенных детских сада на 1130 мест.

В границах застройки также планируется проведение работ по озеленению 43 га. В частности, предполагается благоустройство набережной реки Смоленка (около 1200 м) и набережной Финского залива (около 2100 м).

В рамках осуществления проекта «ЛСР» планирует поднять высотные отметки, для этого понадобится 8 млн куб. м. песка и три-четыре года работы. Весь проект «Группа ЛСР» собирается завершить к 2034 году.