Киев, 11 сентября, 2020, 11:05 — ИА Регнум. Украина не будет использовать российскую вакцину от COVID-19 даже в случае признания ее эффективности, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Minzdrav.gov.ru Российская вакцина от COVID-19

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Свое высказывание чиновник сделал вечером 10 сентября в эфире одного из украинских телеканалов.

Ляшко напомнил, что на Украине сейчас на законодательном уровне запрещено использовать иммунобиологические препараты, «изготовленные в стране агрессора», и даже вакцина от COVID-19 не является исключением.

От других высказываний по этой теме чиновник воздержался.

ИА REGNUM напоминает, что в августе президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина в принципе не может создать свою вакцину от коронавируса, поскольку в стране нет оборудования и системной медицинской науки.

Тогда же он заявил, что правительство уже начало переговоры со странами-разработчиками вакцины от коронавируса, но не уточнил, о ком конкретно идет речь.