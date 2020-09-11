Ярославль, 11 сентября, 2020, 11:03 — ИА Регнум. Явка в электронном голосовании в Ярославской области на довыборах депутата Госдумы по 194 округу почти в десять раз превышает обычную явку избирателей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал наблюдения за дистанционным голосованием.

Stat.vybory.gov.ru/ Данные о ходе голосования

Так на 10 часов утра в электронном голосовании приняли участие 30% от числа зарегистрировавшихся в системе избирателей или около 5 тысяч человек. В 2016 году, на основных выборах депутатов Госдумы в этом же округе явка на 10 часов утра составила 4,11%.

На 11 часов утра электронным голосованием воспользовались уже почти 7 тысяч избирателей или 37% от зарегистрировавшихся. Всего в системе электронного голосования зарегистрировались 18 384 жителя Ярославской области.

Практически синхронно идёт электронное голосование и в Курской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославской и Курской облстях впервые используется система электронного голосования на выборах депутатов Госдумы.