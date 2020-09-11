Ярославль, 11 сентября, 2020, 11:01 — ИА Регнум. 19-летний житель Ярославля записал видеообращение, в котором извиняется за повреждения, нанесенные входу в здание регионального правительства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Yarnews.net Подозреваемый в хулиганстве

Как ранее сообщало ИА REGNUM в ночь с 7 на 8 сентября вход в здание правительства Ярославской области повредили вандалы, было разбито стекло. Спустя сутки полиция установила того, кто это сделал. В отношении 19-летнего ярославца возбудили дело по статье «Хулиганство».

Yarnews.net Разбитый вход в здание

Теперь молодой человек решил публично покаяться.

«Я разбил стекло в двери здания правительства Ярославской области. Это никак не было связано с политикой. В компании мы выпили лишнего. Это был мой глупый ребячливый поступок, за который я искренне извиняюсь. Я вместе с родителями полностью возместил ущерб, и я очень сожалею о том, что я сделал. И хочу добавить. Друзья, не повторяйте моих ошибок», — заявил фигурант уголовного дела.

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Сумма ущерба не называется. В компании с вандалом находились еще три человека 2001−2002 годов рождения.