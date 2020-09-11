Кострома, 11 сентября, 2020, 10:55 — ИА Регнум. Костромская поликлиника, обслуживающая 90 тысяч человек, не может обеспечить качественное наблюдение за пациентами с диагнозом COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM на условиях анонимности рассказала костромичка, прикреплённая к поликлинике для взрослых №1 в областном центре.

Дарья Драй ИА REGNUM

Женщина и её мама получили положительные тесты на новую инфекцию, но не могут добиться регулярного медицинского сопровождения при лечении на дому. По словам костромички, врачи 10 дней не интересовались здоровьем её родительницы пенсионного возраста:

«Мама вызвала врача 28 августа. Доктор приехал, послушал, назначил антибиотики и противовирусные препараты. Первый тест на COVID-19 взяли 30 августа. После того как выяснилось, что тест положительный, к ней пришел врач из поликлиники, задал вопросы и поменял антибиотик. Это было 1 сентября. Больше состоянием пожилого человека 62 лет никто не интересовался. Ей сказали, что назначат следующий тест и «если что, вы о себе напоминайте». Мама пила антибиотики и ждала, когда же приедут брать следующий тест, но в поликлинике благополучно забыли о её существовании. 7 сентября она попыталась напомнить о себе, но три часа попыток дозвониться по разным телефонам не дали никакого результата. До сих пор моей маме не сделали второй тест, поэтому не ясно, как быть дальше, стоит ли корректировать лечение или же уже состояние стабильное и остается только восстанавливаться».

Аналогичные проблемы при лечении возникли и у самой женщины. По мнению костромички, неизвестность и отсутствие организованной работы в поликлинике не может способствовать выздоровлению больных.

«Проведения дополнительных тестов для себя я добивалась с боем, их результаты узнавала в полиции и Роспотребнадзоре, в поликлинике проинформировать меня не смогли. Итог: на самоизоляции мы брошены и никому не нужны. Невозможно выздоравливать, когда тебе приходится каждый день нервничать, никто не может дать никаких разъяснений по лечению».

ИА REGNUM обратилось за комментариями в медучреждение, где наблюдаются женщины. По словам заведующей поликлиники №1 Юлии Беляевой, в организации «ужасно» не хватает врачей. В отделении по работе с больными COVID-19 работают всего два специалиста, они принимают около 100 человек в день.

«В поликлинике ужаснейшая проблема с кадрами. У нас 35 участков, к ним прикреплено 90 тысяч людей. Всего работающих врачей у нас 12, но часть из них находится в отпуске и на больничном листе. По факту терапевтический приём ведут 5 врачей — это на 90 тысяч человек! Общая нехватка специалистов — 24 человека. В отделении по работе с ОРВИ, пневмонией и COVID-19 у нас работают всего два человека — это кошкины слёзы. Каждый день они принимают около 100 пациентов, приходят на работу в 7 утра и уходят в 10 вечера. По-хорошему в «ковидное» отделение нужно ещё 8 специалистов терапевтического профиля»

В администрации региона и профильном департаменте знакомы с проблемой, но набрать врачей на работу «на передовой» с большой загрузкой сейчас практически невозможно, считает Беляева.

«Да, пациенты злые, жалуются всем — вплоть до президента. Конечно, их можно понять — отсидеть 3−4 часа в очереди, а тебе ещё что-то грубое скажут — это неприятно. Департамент здравоохранения, замгубернатора в курсе ситуации. Департамент здравоохранения — наш работодатель. Мы смотрим им в глаза с надеждой, а они ругают нас. Вроде как с кадрами любой дурак работать может. Ну хорошо, научите меня работать без кадров, я за. Только это, по-моему, нереально. С другой стороны, у врачей есть хорошие меры соцподдержки благодаря администрации, департаменту — квартиры, подъемные специалистам, достойная средняя зарплата. Но желающих пока я не вижу. Куда уходят фельдшера с нашего медколледжа? В косметологию, аптеки — куда угодно, но не на «передовую». Все слышали о больших нагрузках, кто-то боится заразиться. Департамент врачей за руку просто так тоже не может к нам привести. Это общая проблема, с которой нам надо бороться, но выхода из ситуации пока не знает никто», — резюмировала врач.

Отметим, что в социальных сетях костромичи жалуются на аналогичную ситуацию в костромской поликлинике №4 для взрослых. Посетители медучреждения пишут о «бесконечных попытки дозвониться до поликлиники» и о проблемах с сопровождением пациентов.