Петропавловск-Камчатский, 11 сентября, 2020, 10:54 — ИА Регнум. Долг, превышающий 155 млн рублей, заявленный управлением ФНС России к госпредприятию «Камчатский водоканал», может обернуться неприятностями для последнего. Налоговый орган уже обратился с банкротным иском в арбитраж Камчатского края, но дело пока не принято, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к водоканалу

Исковое заявление о несостоятельности к КГУП «Камчатский водоканал» поступило от Управления Федеральной налоговой службы России по Камчатскому краю 10 сентября 2020 года. Причиной заявлены просроченные долги в размере 155 255 717,79 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, КГУП учреждён как юрлицо в сегодняшнем правовом статусе путём реорганизации в октябре 2007 года МУП Петропавловска-Камчатского «Горводоканал». Уставный капитал предприятия составляет более 410,76 млн рублей. Учредителями выступили министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края и минЖКХ региона. КГУП является совладельцем двух юрлиц на Камчатке — ООО «Пущинское» (передача пара и горячей воды (тепловой энергии)) и ООО «Камаква», созданных в 2019 и 1996 году соответственно. «Камаква» работает в сфере геологоразведки.

Напомним, датой создания предприятия-предшественника водоканала считается 17 декабря 1951 года, когда появилось специализированное предприятие «Горводопровод». По данным с сайта компании, КГУП обслуживает на сегодня не только Петропавловск-Камчатский городской округ, но и Елизовское городское поселение, Новоавачинское, Пионерское, Корякское сельские поселения.