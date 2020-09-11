Екатеринбург, 11 сентября, 2020, 10:51 — ИА Регнум. В Свердловской области за январь — июль отмечен резкий рост естественной убыли населения. Об этом сообщает облстат.

Алексей Кондратьевич Саврасов – Сельское кладбище в лунную ночь. 1887

По данным ведомства, в 2019 году родились 27 659 человек, а умерли 34 279. За такой же период 2020 года цифры уже были другими: соответственно 25 204 и 36 161.

В итоге за первые семь месяцев 2019 года население Свердловской области сократилось на 6620 человек. А за такой же период 2020-го его численность упала на 10 957 человек.