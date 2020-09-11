Омск, 11 сентября, 2020, 10:42 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту издевательств над полуторагодовалым мальчиком возбуждено в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 сентября в региональном следственном управлении СКР.

Мвд.рф Полиция России

Дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание малолетнего»).

По предварительным данным, с августа 2020 года в одном из аулов Таврического района неизвестные неоднократно избивали и ограничивали свободу передвижения полуторагодовалому мальчику, проживающему со своей 20-летней матерью в семье у её многодетной беременной знакомой.

Сейчас ребёнок с матерью находятся в лечебном учреждении. Проводятся следственные действия. Также проводится доследственная проверка в отношении сотрудников системы профилактики преступлений несовершеннолетних. После проверки будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Подробности издевательств над ребёнком обнародовал портал Оm1.ru. По его данным, омичку с полуторагодовалым сыном полгода держали в плену. Терпеть издевательства женщине, у которой полгода назад умер муж, приходилось из-за страха, что ребёнка отдадут в детский дом.

Над мальчиком издевались несколько месяцев: связывали ему руки и ноги, били, морили голодом.

В доме, где приютили омичку, ей обещали помочь. Но на деле всё обернулось жестокими издевательствами.

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