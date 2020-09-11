Калуга, 11 сентября, 2020, 10:40 — ИА Регнум. В Калужской области 11 сентября началось досрочное голосование на выборах губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления, а по местному телевидению и радио продолжается агитация за кандидатов в депутаты, что вызывает удивление у избирателей в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Участок для голосования в школе

Одновременно пользователи соцсетей активно обсуждают тот факт, что на региональных выборах 19 из 20 кандидатов-одномандатников уже занимали кресла в ЗС. Так, в Законодательное собрание вновь баллотируются 13 депутатов прошлого созыва, пять бывших депутатов городских и районных советов, помощник депутата и генеральный директор крупной компании. На выборы в городскую думу Калуги выдвинуты 18 бывших депутатов городского парламента и семь руководителей государственных и муниципальных предприятий и организации. В итоге на 24 мандата из 25 депутатских мест в основном претендуют представители власти.

На этом фоне в регионе не стихают предвыборные страсти. Несмотря на решение ЦИК России областная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидату в депутаты Законодательного собрания жителю Малоярославца Сергею Кременёву. Также малоярославчанину Владимиру Заболотскому областным судом отказано в удовлетворении его жалобы на решение одной из политических партий о снятии его с выборов в качестве кандидата в депутаты в региональный парламент.