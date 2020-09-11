Кострома, 11 сентября, 2020, 10:29 — ИА Регнум. Граждан, прибывающих на территорию Костромской области из-за границы, обязали сообщать о своем приезде экстренным службам. Об этом говорится в распоряжении губернатора региона Сергея Ситникова, подписанном 9 сентября 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сообщать по номеру телефона 112 о своём прибытии на территорию Костромской области, месте, датах фактического пребывания и контактную информацию», — говорится в тексте распоряжения.

Кроме того, каждый побывавший в других странах обязан предоставить документ, подтверждающий отсутствие новой инфекции или сдать тест на COVID-19 в течение трёх календарных дней.

До момента получения отрицательного заключения таким людям необходимо уйти на самоизоляцию и отказаться от посещения работы, магазин, аптек, образовательных учреждений и любых общественных мест. Выходить из дома разрешается только в случае обращения за медицинской помощью.

Напомним, с 1 апреля 2020 года подобные правила действовали для всех въезжающих в Костромскую область. На протяжении трёх месяцев при прибытии в регион от туристов требовали справку об отсутствии контактов с заражёнными коронавирусом, тест на наличие SARS-CoV-2 или 14-дневный карантин. Позднее, 10 июля 2020 года эти ограничения сняли.