Кострома, 11 сентября, 2020, 10:25 — ИА Регнум. В Костромской области скончались ещё три человека с диагнозом COVID-19, общее число умерших за время пандемии в регионе достигло 47. Об этом 11 сентября сообщает оперативный штаб. Новая инфекция унесла жизнь 64-летней женщины и двух мужчин 85 и 68 лет.

Отметим, что информация Информационного центра по коронавирусу в России несколько иная — сообщается о 49 летальных случаях в Костромской области.

За прошедшие сутки коронавирус диагностировали ещё у 42 жителей региона. Всего с начала эпидемии в Костромской области SARS-CoV-2 выявили у 3958 человек, 3025 из них выздоровели. В больницах продолжают лечение 120 человек, ещё 766 инфицированных восстанавливаются в домашних условиях.