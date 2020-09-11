Санкт-Петербург, 11 сентября, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности городскую Мариинскую больницу за занос и распространение коронавирусной инфекции в стационаре. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник Мариинской больницы

Судебное разбирательство началось после проведенного санитарно-эпидемиологического расследования, которое выявило, что с апреля по июнь в больнице были допущены нарушения противоэпидемического режима. В результате 293 пациента заразились коронавирусной инфекцией, из которых пятеро умерли. Также инфекцией переболели 282 сотрудника медицинского учреждения.

Читайте также: Мариинскую больницу в Петербурге закрыли из-за проверки Роспотребнадзора

«По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что в сформировавшемся очаге из 11 случаев среди пациентов четыре случая можно расценивать как заносы, нельзя исключить внутрибольничное заражение в условиях нарушений противоэпидемического режима», — пояснил в суде представитель городского управления Роспотребнадзора.

Также в больнице был допущен ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства: персонал не был закреплен за лечебными отделениями, постельные принадлежности, после выписки контактных лиц и заболевших инфекционным заболеванием, не проходили дезкамерное обеззараживание, воздухозаборные решетки вентиляционных каналов приемного покоя не были заклеены.

Помимо этого, не был укомплектован штат сотрудников для оказания медицинской помощи больным новой короновирусной инфекцией, результаты лабораторных исследований, сведения о выписке пациента, случая летального исхода не передавались в установленном порядке и сроки в отдел эпидемиологии и многое другое.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — сообщили в суде.

Читайте также: В Петербурге оштрафовали дом престарелых, где заболела половина обитателей