Новая волна коронавирусных фейков появилась накануне выборов в России
Москва, 11 сентября, 2020, 10:03 — ИА Регнум. Накануне Единого дня голосования в интернете всё чаще стали появляться сообщения о расхождениях в статистических данных относительно смертности в период эпидемии коронавирусной инфекции в России. О том, что они имеют заказной характер и связаны с единым днем голосования — 13 сентября, сообщает сайт стопкоронавирус.рф со ссылкой на слова российского политолога, директора Института новейших государств Алексея Мартынова:
Он отметил, что попытки дискредитировать успехи российских разработчиков вакцин или напугать россиян второй волной коронавируса, исходящие из западных СМИ, напоминают ему ситуацию с попыткой якобы разоблачить данные о статистике коронавируса в РФ:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отмечал, что за коронавирусными страшилками, массово расползающимися по интернету и социальным сетям, стоят несколько групп, а цель данных фейков одна — обозлить и разобщить людские сообщества.