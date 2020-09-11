Хабаровск, 11 сентября, 2020, 10:11 — ИА Регнум. В Ванинском районе Хабаровского края резидент ТОР «Южная Якутия» и Свободного порта Владивосток компания «Колмар» построила самый крупный угольный терминал в стране. Его запуск состоялся 11 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии. В запуске первой очереди принял участие глава республики Айсен Николаев.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев принял участие в запуске первой очереди крупного угольного терминала «ВаниноТрансУголь»

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Морской угольный терминал «ВаниноТрансУголь» предназначен для перевалки высококачественных коксующихся углей, добываемых в Южной Якутии. Вместе с угольной шахтой «Инаглинская» и горно-обогатительной фабрикой «Инаглинская-2», терминал образует единый производственно-логистический комплекс по добыче, переработке, транспортировке и перевалке угля для экспорта его в страны АТР.

«Я уверен, что российские железные дороги смогут перевезти якутский уголь, который добывается всё больше и больше. Это только начальный этап развития. В скором времени на десятки миллионов тонн в год будет выходить и Эльгинский проект», — сказал Айсен Николаев.

Пока в АО «ВаниноТрансУголь», дочернем предприятии «Колмара», создано 376 рабочих мест. В будущем численность работников будет более 600. Терминал войдёт в топ-5 российских угольных терминалов.

В рамках реализации проекта «Колмар» осуществил инвестиции в объёме 29,4 млрд рублей из запланированных 40 млрд рублей. На первом этапе введён комплекс для перевалки угля мощностью 12 млн тонн в год. Второй этап, который запланирован на 2023 год, — с увеличением мощностей до 24 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии резидент ТОР «Южная Якутия» компания «Колмар» 10 сентября торжественно запустила в работу первую очередь крупнейшей в России угольной шахты «Инаглинская» и обогатительную фабрику «Инаглинская-2» мощностью переработки шесть млн тонн угля в год.