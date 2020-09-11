Санкт-Петербург, 11 сентября, 2020, 10:00 — ИА Регнум. Спасатели подвели предварительные итоги последствия шторма, который бушевал в Санкт-Петербурге 10 сентября. В городе упало 313 деревьев и веток, сорвало 123 слабо закреплённых конструкций, испорчено 14 легковых автомобилей, пострадало два человека. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Комитета по благоустройству СПб. Итоги шторма в Петербурге.

Утром 11 сентября в городе на Неве продолжаются работы по ликвидации последствий шторма. Как уточнили в ведомстве, по состоянию на 08:00 часов 11 сентября для ликвидации последствий прохождения комплекс неблагоприятных метеорологических явлений пожарно-спасательными подразделениями было совершено 436 выездов, в том числе: 313 — на падение деревьев и веток, 123 — на падение слабо закреплённых конструкций, из которых 25 случаев отрыва элементов кровли, 14 — повреждение автомобилей.

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Кроме того, из-за сильных порывов ветра пострадали люди. Так, на стройплощадке на Кондратьевском проспекте на 35-летнего рабочего упал автомобильный манипулятор. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в Елизаветинскую больницу. Еще одной жертвой стихии стала 53-летняя женщина. От ветровой нагрузки ее ударило козырьком торговой палатки. С травмами головы и ушибами тела потерпевшая доставлена в Александровскую больницу.

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Напомним, из-за угрозы наводнения, затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) города были закрыты. Однако с улучшением погодных условий в 22:00 они начали движение на открытие. К 23:00 часам ночи канал судопропускного сооружения С-1 был свободен для прохода судов, а в 01:20 11 сентября комплекс переведён в штатный режим.

Уровень воды в реке Нева, по данным гидропоста «Горный университет» — 90 см, уровень воды в Финском заливе по данным гидропостов «С1 Невская губа» и «С1 Финский залив» — 61 см.

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Добавим, как сообщает ведущий синоптик центра ФОБОС Михаил Леус, ушедший на восток циклон еще сохранит 11 сентября свое влияние на погоду. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, сохранится порывистый ветер, а температурный фон будет примерно на градус ниже климатической нормы.

«Температура воздуха +13…+15°, по области +11…+16°. Ветер западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет активно расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы», — резюмировал он.