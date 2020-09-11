Барнаул, 11 сентября, 2020, 09:39 — ИА Регнум. Сама идея государственной гарантии минимального уровня жизни верная. При этом важно, чтобы развитие соцзащиты шло рука об руку со стимулированием экономической активности граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых, комментируя идею, озвученную заместителем главы Совета безопасности Дмитрием Медведевым:

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Необходимо оценивать ситуацию комплексно. Государство должно создавать благоприятные условия для трудовой самоорганизации человека и включения его в деловую среду. Позиционирование партии власти как «партии реальных дел» и «партии президента» с лихвой исчерпано. Считаю, что озвучка этого замысла — это обкатка предвыборной идеи, своего рода подготовка предвыборной программы на госдуму 8-го созыва».

Как уже сообщало ИА REGNUM, возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан предложил обсудить замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, эта идея требует «максимально внимательного анализа».