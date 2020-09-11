Майкоп, 11 сентября, 2020, 09:34 — ИА Регнум. 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным гражданам будет выделено республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету, решение одобрено 10 сентября правительством РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Дом правительства Республики Адыгея

«В зоне постоянного внимания правительства остается ситуация на рынке труда. Всем официально зарегистрированным безработным назначаются социальные выплаты. Дополнительную поддержку мы обеспечили тем, кто потерял работу из-за коронавируса. Это потребовало существенных вложений федерального бюджета. На социальные выплаты всем безработным в текущем году предусмотрено свыше 130 млрд рублей. Большая часть этих средств уже использована. Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о выделении на эти цели дополнительно 35 млрд рублей. Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах. Люди оказались в непростом положении, необходимо, чтобы средства выплачивались им в полном объеме и регулярно», — отметил на заседании председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Также решением правительства Адыгее будет выделено из Резервного фонда дополнительно 14 млн 750 тыс. рублей на стимулирующие выплаты соцработникам, оказывающим социальные услуги больным новой коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска.

«Благодаря поддержке федерального центра в этот непростой период мы смогли многое сделать для выравнивания ситуации в Адыгее и продолжаем эту работу. Уверен, что жители нашей республики почувствовали реальную помощь государства, которая охватывает все ключевые направления: экономику, социальную сферу, здравоохранение», — прокомментировал решение правительства РФ глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Решение о выделении дополнительного финансирования было принято по предложению Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника («Единая Россия»).