Ростов-на-Дону, 11 сентября, 2020, 09:23 — ИА Регнум. В Ростовской области вышла в свет «История донского казачества» в трёх томах. Выпуск научно-справочного издания приурочено к 450-летию служения донских казаков Российскому государству. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Www.don-kazak.ru «История донского казачества» в трёх томах

Идея создания монографии возникла в ноябре 2014 года, напомнил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. К работе над изданием были привлечены учёные-казаковеды ведущих вузов и научных центров России. Трёхтомник охватывает период от возникновения казачества в середине 16 века до его современного положения в начале 21 столетия. В работе были использованы документы из отечественных и зарубежных архивов, музеев, библиотек, частных коллекций. Часть из них публикуется впервые.

Ответственный редактор издания — доктор исторических науки, профессор Донского государственного технического университета Анатолий Агафонов предложил создать архив Всевеликого войска Донского, городских и станичных казачьих обществ, куда войдут воспоминания живых свидетелей возрождения донского казачества. Монографию планируется переиздавать раз в пять лет, внося в научный труд ранее неизвестные факты и события.