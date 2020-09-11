Чебоксары, 11 сентября, 2020, 09:20 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 11 сентября, открылись все избирательные участки, при этом на некоторых из них появилось «что-то вроде очереди». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава ЦИК республики Александр Цветков.

Youtube.com Скриншот трансляции из единого информационного центра

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Говоря о начале досрочного голосования, руководитель избиркома проинформировал об открытии избирательных участков.

«Сегодня с утра все без исключения 1156 избирательных участков открылись, начали работать. По некоторым сведениям, уже на отдельных участках даже что-то вроде очереди наметилось, это не есть хорошо. Наша задача: ведь почему трёхдневное голосование — для того, чтобы максимально этот процесс развести по времени и в пространстве, чтобы создать условия для нераспространения коронавирусной инфекции», — сказал Александр Цветков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии проходят выборы главы Чувашии и в органы местного самоуправления. 11 и 12 сентября избиратели могут проголосовать досрочно, а 13 сентября пройдёт основной день голосования. Так как большинство избирательных участков располагается в школах, то школьники в эти дни будут учиться дистанционно.