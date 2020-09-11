Барнаул, 11 сентября, 2020, 09:05 — ИА Регнум. Депутат Барнаульской городской думы и директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев не понимает, зачем вводить маркировку пива, если есть ЕГАИС. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, он, в частности, отметил:

Пивоваренный завод

«Я и мои коллеги из Российского союза пивоваров считаем, что это уже чрезмерные требования к нашей продукции и к отрасли в целом. У нас есть система ЕГАИС, которая и так отслеживает производство и продажу продукции на всех этапах, ну куда ещё больше-то?

Помимо того, что это — дополнительная финансовая нагрузка, нужны ещё и люди, которые этот процесс будут контролировать. Сомневаюсь, что будет какой-то нужный эффект, если, повторюсь, есть уже ЕГАИС».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива начать с пива маркировку всей алкогольной продукции в России принадлежит министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В ходе совещания президента РФ с правительством необходимость такого шага он пояснил тем обстоятельством, что сфера торговли алкоголем «особенно подвержена контрафакту и фальсификату».