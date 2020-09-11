Иркутск, 11 сентября, 2020, 08:51 — ИА Регнум. Сегодня, 11 сентября, началось голосование по выборам губернатора Иркутской области. Как сообщает региональный избирком, в 8:00 открылись все избирательные участки.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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На кресло главы региона претендуют Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ). Всего на территории региона работают 1927 участковых комиссии. В них могут проголосовать 1 861 205 избирателей региона.

Голосовать можно в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, видеонаблюдение установлено в 715 из них. В Иркутске, Ангарске, Братске, Саянске и Усть-Илимске видеокамеры установлены на 80% УИК.