Иркутск, 11 сентября, 2020, 08:22 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 11 сентября, пришёл на избирательный участок, расположенный в 76-ой иркутской школе вместе с супругой Натальей. Здесь находятся два участка, общее количество избирателей на которых составляет более пяти тысяч человек. Об этом информирует пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в Едином дне голосования

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«Сегодня мы выбираем будущее Иркутской области на ближайшие пять лет. Уверен, что жители сделают правильный выбор. Наш регион должен стать лучшим в России. Для этого у нас есть всё — человеческий потенциал, природные богатства и желание», — отметил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Иркутской области проводится в связи с отставкой Сергея Левченко. Отвечая на вопросы в ходе прямой линии президент России Владимир Путин позднее отметил, что это произошло из-за того, что прежний губернатор не справился с поручениями по скорейшему восстановлению необходимой инфраструктуры после мощнейшего поводка, накрывшего регион летом 2019 г.

Организацией голосования занимаются 1927 участковых комиссий (УИК), видеонаблюдение установлено в 715 из них. В Иркутске, Ангарске, Братске, Саянске и Усть-Илимске видеокамеры установлены на 80% УИК. Численность избирателей в Иркутской области составляет более 1,8 млн человек.

С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований во все пункты, где проходит голосование, доставили одноразовые маски, перчатки, дезинфицирующие средства для избирателей и членов комиссий. Голосование будет проходить 11, 12 и 13 сентября с 8 утра до 8 вечера.