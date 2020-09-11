Москва, 11 сентября, 2020, 08:08 — ИА Регнум. Заявленные побочные эффекты от вакцинации против коронавируса прокомментировал в своем телеграм-канале главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников:

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

«Среди побочных эффектов после прохождения вакцинации от COVID-19 могут быть головная боль, озноб, тошнота, повышенная температура тела, различные аллергические реакции и снижение аппетита». Вот свидетельствую — ничего этого у меня лично нет. Особенно «снижения аппетита»! Если бы! Мне даже кажется, что совсем наоборот!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года и стала первым в мире подобным препаратом, прошедшим регистрацию. В настоящее время разработанная Центром имени Гамалеи вакцина от коронавируса уже выпущена в гражданский оборот.

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Помимо доктора Мясникова её поставили себе министр обороны России Сергей Шойгу и даже дочь президента России Владимира Путина.