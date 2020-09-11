Окинский район, Бурятия, 11 сентября, 2020, 07:44 — ИА Регнум. В Окинском районе на крайнем западе Бурятии выпал снег. Местные жители выкладывают в соцсетях фотографии заваленных снегом картофельных полей и лесов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Цветы в снегу

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"В Окинский район пришла зима», — передаёт группа «Бурятия онлайн» в инстаграме.

При этом пользователи разошлись в оценке прошедшего снегопада. Многие сокрушаются, что лето окончательно уступило место холодам, что не успели выкопать картошку, купить дрова и так далее. Другие же восторгаются красивыми заснеженными пейзажами.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне спасатели предупреждали жителей об ухудшении погоды. Так, в горах юго-запада республики ожидался снег, согласно прогнозам синоптиков, местами температура опустится до —3 градусов.

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