Москва, 11 сентября, 2020, 07:18 — ИА Регнум. Обанкроченная и печально известная частыми задержками рейсов авиакомпания «ВИМ-Авиа» обратилась с крупным иском к оптовому поставщику топлива. С «Премьер Ойла» требуют более 1 млрд рублей. Претензии от прописанного в Татарии авиапредприятия поступили в арбитраж Москвы, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Anna Zvereva Самолет авиакомпании ВИМ-Авиа

Иск подан 1 сентября 2020 года. Сумма претензий состоит из задолженности в размере 823 103 750 рублей 9 копеек и процентов в размере 180 876 818 рублей 4 копеек. Судья Бурмакова оставила иск без движения, дав срок устранить замечания до 5 октября 2020 года. Истец должен уплатить госпошлину в размере 200 тыс. рублей.

Напомним, «ВИМ-Авиа» признано банкротом в октябре 2018 года после серии скандалов о задержках рейсов. На сегодня идёт распродажа имущества авиапредприятия, включая и самолёты. Помимо этого, расследуется уголовное дело по ряду статей, в том числе о мошенничестве.

«ВИМ-Авиа»: авиакомпания-банкрот «потеряла» три самолёта?