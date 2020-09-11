Красноярск, 11 сентября, 2020, 07:11 — ИА Регнум. Чтобы сдержать уровень «пьяной» преступности, в Красноярском крае необходимо ввести «трезвые пятницы», ограничить торговлю алкоголем в дни школьных и детских праздников и воссоздать вытрезвители. Такого мнения придерживается начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Виктор Говорков. Нет! (фрагмент). 1954

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МВД, в Красноярске состоялась пресс-конференция, посвящённая антиалкогольной деятельности в регионе. На мероприятии выступил начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по краю Александр Туровский. Он предложил поддержать антиалкогольные инициативы Речицкого.

В целом, по словам Туровского, в 2020 году в крае «отмечается положительная динамика снижения» количества «пьяных» преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, Речицкий выступал с инициативой введения «трезвых пятниц» ещё в 2017 году. Речь идёт о запрете на розничную продажу алкогольной продукции по пятницам.

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